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Оксана Орынчук получила 4,5 года колонии по делу о хищениях при работах в Кремле

Ведомости

Тверской суд Москвы приговорил сестру осужденного ранее бывшего владельца строительной компании «Петербургский ренессанс» Ивана Орынчука – Оксану Орынчук – к 4,5 годам колонии по делу о хищении 70 млн руб. при проведении работ на башнях Московского Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

«Ее взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, мы обязательно его обжалуем в апелляционном порядке», – сообщила Анна Мигунова – адвокат Орынчук.

Суд также удовлетворил иск о взыскании с Орынчук и ее брата сумму причиненного государству ущерба.

27 июля Тверской суд Москвы назначил Ивану Орынчуку наказание в виде четырех лет колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Глава «Петербургского Ренессанса» признан виновным в хищении 70,4 млн руб. В 2018 г. компания подписала с ФСО контракты на проведение реставрации нескольких башен Кремля. Орынчук вину не признавал – по его словам, контракты по реставрации Кремля были заключены на сумму 400 млн руб., но уже в 2019 г. заказчик сам их расторгнул. Он также высказывал мнение, что стал жертвой клеветы.

В 2022 г. суд также арестовал бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук. Ее причастность к преступлению подтвердили два свидетеля. По версии следствия, Орынчук занималась бухгалтерией, а значит, не могла не знать о хищениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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