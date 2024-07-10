Оксана Орынчук получила 4,5 года колонии по делу о хищениях при работах в Кремле

Глава «Петербургского Ренессанса» признан виновным в хищении 70,4 млн руб. В 2018 г. компания подписала с ФСО контракты на проведение реставрации нескольких башен Кремля. Орынчук вину не признавал – по его словам, контракты по реставрации Кремля были заключены на сумму 400 млн руб., но уже в 2019 г. заказчик сам их расторгнул. Он также высказывал мнение, что стал жертвой клеветы.