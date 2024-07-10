Оксана Орынчук получила 4,5 года колонии по делу о хищениях при работах в Кремле
Тверской суд Москвы приговорил сестру осужденного ранее бывшего владельца строительной компании «Петербургский ренессанс» Ивана Орынчука – Оксану Орынчук – к 4,5 годам колонии по делу о хищении 70 млн руб. при проведении работ на башнях Московского Кремля. Об этом сообщает ТАСС.
«Ее взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, мы обязательно его обжалуем в апелляционном порядке», – сообщила Анна Мигунова – адвокат Орынчук.
Суд также удовлетворил иск о взыскании с Орынчук и ее брата сумму причиненного государству ущерба.
27 июля Тверской суд Москвы назначил Ивану Орынчуку наказание в виде четырех лет колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Глава «Петербургского Ренессанса» признан виновным в хищении 70,4 млн руб. В 2018 г. компания подписала с ФСО контракты на проведение реставрации нескольких башен Кремля. Орынчук вину не признавал – по его словам, контракты по реставрации Кремля были заключены на сумму 400 млн руб., но уже в 2019 г. заказчик сам их расторгнул. Он также высказывал мнение, что стал жертвой клеветы.
В 2022 г. суд также арестовал бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук. Ее причастность к преступлению подтвердили два свидетеля. По версии следствия, Орынчук занималась бухгалтерией, а значит, не могла не знать о хищениях.