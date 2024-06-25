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Фигурант дела о хищениях при работах в Кремле получил четыре года колонии

Ведомости

Фигурант дела о хищениях при работах на башнях Кремля Иван Орынчук получил четыре года колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Суд признал виновным Орынчука по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сказали в пресс-службе. Суд взял один день в СИЗО за полтора дня в колонии и зачел в срок наказания время, которое Орынчук провел в изоляторе с ноября 2022 г.

Глава «Петербургского Ренессанса» похитил 70,4 млн руб. В 2018 г. компания подписала с ФСО контракты на проведение реставрации нескольких башен Кремля. Орынчук вину не признавал – по его словам, контракты по реставрации Кремля были заключены на сумму 400 млн руб., но уже в 2019 г. заказчик сам их расторгнул. Он также высказывал мнение, что стал жертвой клеветы со стороны человека, который хотел получить контракт.

В 2022 г. суд также арестовал бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук. Ее причастность к преступлению подтвердили два свидетеля. По версии следствия, Орынчук занималась бухгалтерией, а значит, не могла не знать о хищениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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