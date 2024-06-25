Фигурант дела о хищениях при работах в Кремле получил четыре года колонии
Фигурант дела о хищениях при работах на башнях Кремля Иван Орынчук получил четыре года колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы.
«Суд признал виновным Орынчука по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сказали в пресс-службе. Суд взял один день в СИЗО за полтора дня в колонии и зачел в срок наказания время, которое Орынчук провел в изоляторе с ноября 2022 г.
Глава «Петербургского Ренессанса» похитил 70,4 млн руб. В 2018 г. компания подписала с ФСО контракты на проведение реставрации нескольких башен Кремля. Орынчук вину не признавал – по его словам, контракты по реставрации Кремля были заключены на сумму 400 млн руб., но уже в 2019 г. заказчик сам их расторгнул. Он также высказывал мнение, что стал жертвой клеветы со стороны человека, который хотел получить контракт.
В 2022 г. суд также арестовал бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук. Ее причастность к преступлению подтвердили два свидетеля. По версии следствия, Орынчук занималась бухгалтерией, а значит, не могла не знать о хищениях.