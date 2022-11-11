В Москве арестовали фигурантов дела о хищениях при работах на башнях Кремля

После этого представитель СКР привел те же аргументы в пользу ареста Ивана Орынчука. При этом глава «Петербургского Ренессанса» вину не признал. По его словам, контракты по реставрации Кремля были заключены на сумму 400 млн руб., однако уже в 2019 г. заказчик сам их расторгнул. Орынчук также считает, что стал жертвой клеветы со стороны человека, который сам хотел получить контракт.