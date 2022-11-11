В Москве арестовали фигурантов дела о хищениях при работах на башнях Кремля
Басманный суд Москвы арестовал до 29 декабря главу «Петербургского Ренессанса» Ивана Орынчука и бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук. Они проходят фигурантами по делу о хищениях при работах на объектах Кремля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее Оксана Орынчук занимала пост гендиректора «Петербургского Ренессанса». Следователь предъявил ей обвинение в тяжком преступлении — особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как пишет газета, в 2018 г. компания подписала с ФСО контракты на проведение реставрации нескольких башен Московского Кремля.
По версии следствия, руководители «Петербургского Ренессанса» похитили 70,4 млн руб. СКР считает, что фигуранты дела были в курсе финансовых проблем компании. Представитель СКР заявил, что причастность Орынчук к преступлению подтвердили два свидетеля. Также следствие утверждает, что она занималась бухгалтерией, а значит, не могла не знать о хищениях.
После этого представитель СКР привел те же аргументы в пользу ареста Ивана Орынчука. При этом глава «Петербургского Ренессанса» вину не признал. По его словам, контракты по реставрации Кремля были заключены на сумму 400 млн руб., однако уже в 2019 г. заказчик сам их расторгнул. Орынчук также считает, что стал жертвой клеветы со стороны человека, который сам хотел получить контракт.
Адвокат Орынчука настаивала на подписке о невыезде для Орынчука. По словам защиты, ранее глава компании сам обратился к правоохранителям, когда у него вымогал взятку один из сотрудников ФСО при реставрации объектов Кремля. Адвокат считает, что за это Орынчуку сейчас «мстят». В итоге суд согласился со следствием и отправил фигуранта дела в СИЗО.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса