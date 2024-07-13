Соучастники убийства кандидата в президенты Эквадора получили 34 года тюрьмы

9 августа прошлого года кандидат Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга в столице Эквадора Кито, который проходил в Coliseo T.W. Anderson. Неизвестный три раза выстрелил в голову политика. Его доставили в больницу без признаков жизни, где констатировали смерть. В результате произошедшего ранения получили еще девять человек, напавший погиб. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в своей адрес.