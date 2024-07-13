Соучастники убийства кандидата в президенты Эквадора получили 34 года тюрьмы
Суд по уголовным делам Эквадора приговорил к 34 годам и восьми месяцам лишения свободы двоих соучастников убийства кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсио – Эдвина Ангуло и Лауру Кастильо. Об этом сообщил телеканал Ecuavisa.
По версии следствия, Ангуло отдал приказ убить Вильявисенсио. Его соучастница занималась организацией убийства. Она предоставила преступникам оружие, транспортные средства и деньги.
Еще троих пособников – Эрика Рамиреса Паррага, Виктора Флореса и Александра Чимбо – приговорили к 12 годам тюрьмы. Они также отвечали за логистику и исследовали местность перед совершением убийства.
9 августа прошлого года кандидат Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга в столице Эквадора Кито, который проходил в Coliseo T.W. Anderson. Неизвестный три раза выстрелил в голову политика. Его доставили в больницу без признаков жизни, где констатировали смерть. В результате произошедшего ранения получили еще девять человек, напавший погиб. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в своей адрес.