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Соучастники убийства кандидата в президенты Эквадора получили 34 года тюрьмы

Ведомости

Суд по уголовным делам Эквадора приговорил к 34 годам и восьми месяцам лишения свободы двоих соучастников убийства кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсио – Эдвина Ангуло и Лауру Кастильо. Об этом сообщил телеканал Ecuavisa.

По версии следствия, Ангуло отдал приказ убить Вильявисенсио. Его соучастница занималась организацией убийства. Она предоставила преступникам оружие, транспортные средства и деньги.

Еще троих пособников – Эрика Рамиреса Паррага, Виктора Флореса и Александра Чимбо – приговорили к 12 годам тюрьмы. Они также отвечали за логистику и исследовали местность перед совершением убийства.

9 августа прошлого года кандидат Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга в столице Эквадора Кито, который проходил в Coliseo T.W. Anderson. Неизвестный три раза выстрелил в голову политика. Его доставили в больницу без признаков жизни, где констатировали смерть. В результате произошедшего ранения получили еще девять человек, напавший погиб. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в своей адрес.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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