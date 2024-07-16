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Ученые сообщили об увеличении продолжительности дня из-за изменения климата

Ведомости

Таяние ледников из-за глобального потепления изменяет скорость вращения Земли и тем самым увеличивает продолжительность дня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что эти изменения незначительны: продолжительность дня увеличивается на несколько миллисекунд в день. В то же время они влияют на вычислительные системы, включая GPS.

Как объясняется в исследовании, по мере того как люди выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, нагревающие планету, ледники тают и эта вода течет от полюсов к экватору. В результате форма планеты сплющивается на полюсах, а ее вращение замедляется.

Ученые проанализировали период с 1900 по 2100 г., используя данные наблюдений и климатические модели, чтобы спрогнозировать ситуацию в будущем. Выяснилось, что в XX веке увеличение продолжительности дня колебалось от 0,3 до 1 миллисекунды. При этом за последние два десятилетия сутки выросли на 1,33 миллисекунды относительно 100 лет назад. К концу XXI века продолжительность дня может увеличиться на 2,62 миллисекунды, предупреждают ученые.

В январе 2024 г. климатологи выразили опасения, что потепление будет ускоряться. Отмечалось, что оно уже находится на грани повышения средней глобальной температуры на 1,5 градуса по Цельсию с доиндустриальных времен. При этом почти каждый ученый, ответивший на вопросы Associated Press, назвал парниковые газы от сжигания ископаемого топлива основной причиной изменения климата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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