Ученые сообщили об увеличении продолжительности дня из-за изменения климата

Ученые проанализировали период с 1900 по 2100 г., используя данные наблюдений и климатические модели, чтобы спрогнозировать ситуацию в будущем. Выяснилось, что в XX веке увеличение продолжительности дня колебалось от 0,3 до 1 миллисекунды. При этом за последние два десятилетия сутки выросли на 1,33 миллисекунды относительно 100 лет назад. К концу XXI века продолжительность дня может увеличиться на 2,62 миллисекунды, предупреждают ученые.