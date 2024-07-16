Ученые сообщили об увеличении продолжительности дня из-за изменения климата
Таяние ледников из-за глобального потепления изменяет скорость вращения Земли и тем самым увеличивает продолжительность дня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Отмечается, что эти изменения незначительны: продолжительность дня увеличивается на несколько миллисекунд в день. В то же время они влияют на вычислительные системы, включая GPS.
Как объясняется в исследовании, по мере того как люди выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, нагревающие планету, ледники тают и эта вода течет от полюсов к экватору. В результате форма планеты сплющивается на полюсах, а ее вращение замедляется.
Ученые проанализировали период с 1900 по 2100 г., используя данные наблюдений и климатические модели, чтобы спрогнозировать ситуацию в будущем. Выяснилось, что в XX веке увеличение продолжительности дня колебалось от 0,3 до 1 миллисекунды. При этом за последние два десятилетия сутки выросли на 1,33 миллисекунды относительно 100 лет назад. К концу XXI века продолжительность дня может увеличиться на 2,62 миллисекунды, предупреждают ученые.
В январе 2024 г. климатологи выразили опасения, что потепление будет ускоряться. Отмечалось, что оно уже находится на грани повышения средней глобальной температуры на 1,5 градуса по Цельсию с доиндустриальных времен. При этом почти каждый ученый, ответивший на вопросы Associated Press, назвал парниковые газы от сжигания ископаемого топлива основной причиной изменения климата.