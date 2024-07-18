Стрелков этапирован в колонию в Кировской области

Приговор был оглашен 25 января. Стрелкова признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Кроме срока в четыре года заключения он будет лишен возможности, согласно решению суда, в течение трех лет после выхода из колонии заниматься администрированием сайтов. В конце мая первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений. Как и в первой инстанции, слушание проходило в закрытом режиме.