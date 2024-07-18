Стрелков этапирован в колонию в Кировской области
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на четыре года за интернет-призывы к экстремизму, содержится в исправительной колонии в Кировской области. Об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская.
«По официальной информации, Игорь Стрелков находится в исправительной колонии №5 города Кирово-Чепецка», – написала она в своем Telegram-канале.
Стрелков был задержан и заключен под стражу в Москве в июле 2023 г. В материалах уголовного дела речь идет о двух постах в Telegram, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом. Экс-министр обороны ДНР настаивал на своей невиновности.
Приговор был оглашен 25 января. Стрелкова признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Кроме срока в четыре года заключения он будет лишен возможности, согласно решению суда, в течение трех лет после выхода из колонии заниматься администрированием сайтов. В конце мая первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений. Как и в первой инстанции, слушание проходило в закрытом режиме.