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В Москве полиция задержала разыскиваемого Интерполом террориста

Ведомости

В Москве сотрудники полиции задержали боевика террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (является подразделением террористической группировки «Аль-Каида», организации запрещены в России). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«На Мичуринском проспекте для проверки документов был остановлен мужчина. В ходе их изучения выяснилось, что он является боевиком "Джабхат ан-Нусры" и находится в розыске по линии Интерпола. Мужчину задержали», – сообщил собеседник агентства.

Полиция задержала 37-летнего гражданина Азербайджана, он находится в розыске по запросу Баку. Мужчину обвинили в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества. По информации Telegram-канала Mash, его зовут Эльхан Ибрагимов. В 2013 г. он уехал в Сирию, где вступил в террористическую организацию. В 2019 г. Ибрагимов через Казахстан сбежал в Россию.

19 июля ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках. Задержанный являлся членом международной террористической организации. По данным ФСБ, он «присягнул на верность» ее главарю и хотел устроить теракт на автовокзале при помощи самодельного взрывного устройства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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