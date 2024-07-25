В Москве полиция задержала разыскиваемого Интерполом террориста
В Москве сотрудники полиции задержали боевика террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (является подразделением террористической группировки «Аль-Каида», организации запрещены в России). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«На Мичуринском проспекте для проверки документов был остановлен мужчина. В ходе их изучения выяснилось, что он является боевиком "Джабхат ан-Нусры" и находится в розыске по линии Интерпола. Мужчину задержали», – сообщил собеседник агентства.
Полиция задержала 37-летнего гражданина Азербайджана, он находится в розыске по запросу Баку. Мужчину обвинили в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества. По информации Telegram-канала Mash, его зовут Эльхан Ибрагимов. В 2013 г. он уехал в Сирию, где вступил в террористическую организацию. В 2019 г. Ибрагимов через Казахстан сбежал в Россию.
19 июля ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках. Задержанный являлся членом международной террористической организации. По данным ФСБ, он «присягнул на верность» ее главарю и хотел устроить теракт на автовокзале при помощи самодельного взрывного устройства.