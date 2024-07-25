В Москве полиция задержала разыскиваемого Интерполом террориста

Полиция задержала 37-летнего гражданина Азербайджана, он находится в розыске по запросу Баку. Мужчину обвинили в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества. По информации Telegram-канала Mash, его зовут Эльхан Ибрагимов. В 2013 г. он уехал в Сирию, где вступил в террористическую организацию. В 2019 г. Ибрагимов через Казахстан сбежал в Россию.