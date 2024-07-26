В Челябинской области из-за дождей прорвало дамбу Киалимского водохранилища

Издание со ссылкой на оперативный штаб муниципалитета пишет, что жителям поселков в зоне подтопления – Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево – нужно быть готовыми к эвакуации, собрать вещи первой необходимости и документы. В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, поэтому также следует запастись водой, отмечает газета.