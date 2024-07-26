В Челябинской области из-за дождей прорвало дамбу Киалимского водохранилища
На Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за резкого поднятия уровня воды после продолжительных дождей произошло разрушение плотины. Об этом сообщает газета «Карабашский рабочий», учредителем которой является администрация Карабашского городского округа.
Издание со ссылкой на оперативный штаб муниципалитета пишет, что жителям поселков в зоне подтопления – Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево – нужно быть готовыми к эвакуации, собрать вещи первой необходимости и документы. В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, поэтому также следует запастись водой, отмечает газета.
На месте происшествия работают МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины. В округе объявлен режим ЧС. В администрации муниципалитета ТАСС сообщили, что около 200 человек оказались в зоне подтопления близ города Карабаша.