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В Челябинской области из-за дождей прорвало дамбу Киалимского водохранилища

Ведомости

На Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за резкого поднятия уровня воды после продолжительных дождей произошло разрушение плотины. Об этом сообщает газета «Карабашский рабочий», учредителем которой является администрация Карабашского городского округа.

Издание со ссылкой на оперативный штаб муниципалитета пишет, что жителям поселков в зоне подтопления – Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево – нужно быть готовыми к эвакуации, собрать вещи первой необходимости и документы. В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, поэтому также следует запастись водой, отмечает газета.

На месте происшествия работают МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины. В округе объявлен режим ЧС. В администрации муниципалитета ТАСС сообщили, что около 200 человек оказались в зоне подтопления близ города Карабаша.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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