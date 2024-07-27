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Полпред в УрФО Якушев прибыл в поселок Челябинской области, где прорвало дамбу

Ведомости

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев приехал в поселок Киолим Челябинской области, который затопило после прорыва дамбы водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №74».

Якушев работает в поселке вместе с губернатором региона Алексеем Текслером, следует из опубликованного в Telegram-канале видео. Полпред на месте провел с Текслером заседание оперативного штаба по ситуации в Киолиме.

«Наша задача сегодня в рамках штаба определиться с первостепенными задачами, которые каждое ведомство тем или иным образом должно решить максимально быстро. Моя оценка – службы, в принципе, среагировали достаточно оперативно и неплохо, поэтому у нас самое главное никто не погиб. И можно сказать, учитывая, с какой скоростью двигалась волна, что эвакуация прошла достаточно организованно», – сказал Якушев. 

Вечером 26 июля на Киалимском водохранилище из-за резкого поднятия уровня воды после продолжительных дождей произошло разрушение 100-метровой плотины. Спасатели эвакуировали жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.

Утром следующего дня в пресс-службе МЧС сообщили, что поселок Киолим полностью освободился от воды, она вернулась в русло реки. Спасатели с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на водохранилище, сообщили в ведомстве.

Текслер сообщил, что ситуация в поселке находится «под полным контролем» и пообещал выплаты жителям и помощь в восстановлении жилья. По его словам, будет работать комиссия, которая займется оценкой ущерба. Сейчас люди возвращаются в населенный пункт, добавил он. Подтопленными в Киолиме остаются 20 домов, эвакуировано 163 человека из четырех населенных пунктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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