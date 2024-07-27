Полпред в УрФО Якушев прибыл в поселок Челябинской области, где прорвало дамбу
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев приехал в поселок Киолим Челябинской области, который затопило после прорыва дамбы водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №74».
Якушев работает в поселке вместе с губернатором региона Алексеем Текслером, следует из опубликованного в Telegram-канале видео. Полпред на месте провел с Текслером заседание оперативного штаба по ситуации в Киолиме.
«Наша задача сегодня в рамках штаба определиться с первостепенными задачами, которые каждое ведомство тем или иным образом должно решить максимально быстро. Моя оценка – службы, в принципе, среагировали достаточно оперативно и неплохо, поэтому у нас самое главное никто не погиб. И можно сказать, учитывая, с какой скоростью двигалась волна, что эвакуация прошла достаточно организованно», – сказал Якушев.
Вечером 26 июля на Киалимском водохранилище из-за резкого поднятия уровня воды после продолжительных дождей произошло разрушение 100-метровой плотины. Спасатели эвакуировали жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.
Утром следующего дня в пресс-службе МЧС сообщили, что поселок Киолим полностью освободился от воды, она вернулась в русло реки. Спасатели с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на водохранилище, сообщили в ведомстве.
Текслер сообщил, что ситуация в поселке находится «под полным контролем» и пообещал выплаты жителям и помощь в восстановлении жилья. По его словам, будет работать комиссия, которая займется оценкой ущерба. Сейчас люди возвращаются в населенный пункт, добавил он. Подтопленными в Киолиме остаются 20 домов, эвакуировано 163 человека из четырех населенных пунктов.