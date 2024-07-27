Полпред в УрФО Якушев прибыл в поселок Челябинской области, где прорвало дамбу

«Наша задача сегодня в рамках штаба определиться с первостепенными задачами, которые каждое ведомство тем или иным образом должно решить максимально быстро. Моя оценка – службы, в принципе, среагировали достаточно оперативно и неплохо, поэтому у нас самое главное никто не погиб. И можно сказать, учитывая, с какой скоростью двигалась волна, что эвакуация прошла достаточно организованно», – сказал Якушев.