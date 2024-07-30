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Мишустин поручил представить решения по трудоустройству выпускников ВУЗов

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил министерствам представить возможные решения по трудоустройству выпускников ВУЗов и колледжей, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее поручение Мишустин дал по итогам встречи с членами совета палаты Совфеда. Оно касается Минздрава, Минпросвещения и Минобрнауки. Им необходимо проработать механизм трудоустройства выпускников медицинских и педагогических учебных заведений в государственные и муниципальные учреждения.

Помимо этого, Мишустин поручил Минпросвещения, Минобрнауки, Минпромторгу и Минфину рассмотреть предложения Совфеда по расширению программы «Профессионалитет». Ведомствам необходимо проработать их до 1 октября, обеспечив возможность предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) софинансировать свое участие в проекте.

Мишустин также поручил ведомствам рассмотреть предложения об увеличении на 1 млрд руб. суммы бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, Минпросвещения, Минпромторг, Минфин и Росмолодежь должны до 1 ноября разработать мероприятия по развитию нациндустрии детских товаров и рынка услуг для детей и семей с детьми.

В феврале «Ведомости» писали, что более 80% студентов последних курсов учреждений среднего профессионального образования (СПО) – техникумов, колледжей и училищ – положительно оценивают перспективы своего будущего трудоустройства по специальности. 31,6% обучающихся уверены, что найдут работу после выпуска, еще 49,2% респондентов считают перспективы трудоустройства хорошими, а ценность своего диплома на рынке труда как среднюю. Сложности при поиске работы и низкую востребованность полученного диплома у работодателей отметили всего 5,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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