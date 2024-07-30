Мишустин поручил представить решения по трудоустройству выпускников ВУЗов

В феврале «Ведомости» писали, что более 80% студентов последних курсов учреждений среднего профессионального образования (СПО) – техникумов, колледжей и училищ – положительно оценивают перспективы своего будущего трудоустройства по специальности. 31,6% обучающихся уверены, что найдут работу после выпуска, еще 49,2% респондентов считают перспективы трудоустройства хорошими, а ценность своего диплома на рынке труда как среднюю. Сложности при поиске работы и низкую востребованность полученного диплома у работодателей отметили всего 5,6%.