Мишустин поручил представить решения по трудоустройству выпускников ВУЗов
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил министерствам представить возможные решения по трудоустройству выпускников ВУЗов и колледжей, сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее поручение Мишустин дал по итогам встречи с членами совета палаты Совфеда. Оно касается Минздрава, Минпросвещения и Минобрнауки. Им необходимо проработать механизм трудоустройства выпускников медицинских и педагогических учебных заведений в государственные и муниципальные учреждения.
Помимо этого, Мишустин поручил Минпросвещения, Минобрнауки, Минпромторгу и Минфину рассмотреть предложения Совфеда по расширению программы «Профессионалитет». Ведомствам необходимо проработать их до 1 октября, обеспечив возможность предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) софинансировать свое участие в проекте.
Мишустин также поручил ведомствам рассмотреть предложения об увеличении на 1 млрд руб. суммы бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, Минпросвещения, Минпромторг, Минфин и Росмолодежь должны до 1 ноября разработать мероприятия по развитию нациндустрии детских товаров и рынка услуг для детей и семей с детьми.
В феврале «Ведомости» писали, что более 80% студентов последних курсов учреждений среднего профессионального образования (СПО) – техникумов, колледжей и училищ – положительно оценивают перспективы своего будущего трудоустройства по специальности. 31,6% обучающихся уверены, что найдут работу после выпуска, еще 49,2% респондентов считают перспективы трудоустройства хорошими, а ценность своего диплома на рынке труда как среднюю. Сложности при поиске работы и низкую востребованность полученного диплома у работодателей отметили всего 5,6%.