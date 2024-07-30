Глава СК призвал к взвешенности при освобождении контрактников от наказания

Заключить контракт с Минобороны могут не только осужденные (вне зависимости от тяжести содеянного), но и те, кто находится под арестом на время следствия или суда по преступлениям средней и легкой тяжести. При подписании контракта реальный срок лишения свободы заменяют на условный. В случае повторного преступления приговор будет вынесен с учетом первого. Основанием для освобождения от ответственности и погашения судимости является награждение государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, или увольнение с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе». Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 23 марта.