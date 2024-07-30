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Глава СК призвал к взвешенности при освобождении контрактников от наказания

Ведомости

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику по освобождению от уголовной ответственности заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Надо очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально», – заявил Бастрыкин.

Заключить контракт с Минобороны могут не только осужденные (вне зависимости от тяжести содеянного), но и те, кто находится под арестом на время следствия или суда по преступлениям средней и легкой тяжести. При подписании контракта реальный срок лишения свободы заменяют на условный. В случае повторного преступления приговор будет вынесен с учетом первого. Основанием для освобождения от ответственности и погашения судимости является награждение государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, или увольнение с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе». Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 23 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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