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СФ одобрил ратификацию соглашения с Белоруссией о взыскании алиментов

Ведомости

Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании принял закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.

Протокол от 14 декабря 2023 г. направлен на совершенствование процедуры взыскания алиментов России и Белоруссии. Предусматривается, что в случае отсутствия у взыскателя сведения о месте жительства, месте нахождения, месте пребывания должника исполнительный документ может быть направлен уполномоченными органами сторон соглашения для возбуждения исполнительного производства по известному адресу места нахождения организации или иного лица, который выплачивает должнику доход. Белорусская сторона ратифицировала протокол в мае 2024 г.

«Теперь недобросовестные родители, неплательщики алиментов, не смогут скрыться ни в России, ни в Белоруссии. Найдем, достанем и заставим платить детям алименты», – прокомментировала председатель СФ Валентина Матвиенко.

Госдума РФ ратифицировала протокол 30 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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