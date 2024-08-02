СФ одобрил ратификацию соглашения с Белоруссией о взыскании алиментов
Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании принял закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.
Протокол от 14 декабря 2023 г. направлен на совершенствование процедуры взыскания алиментов России и Белоруссии. Предусматривается, что в случае отсутствия у взыскателя сведения о месте жительства, месте нахождения, месте пребывания должника исполнительный документ может быть направлен уполномоченными органами сторон соглашения для возбуждения исполнительного производства по известному адресу места нахождения организации или иного лица, который выплачивает должнику доход. Белорусская сторона ратифицировала протокол в мае 2024 г.
«Теперь недобросовестные родители, неплательщики алиментов, не смогут скрыться ни в России, ни в Белоруссии. Найдем, достанем и заставим платить детям алименты», – прокомментировала председатель СФ Валентина Матвиенко.
Госдума РФ ратифицировала протокол 30 июля.