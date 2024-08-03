Число погибших в связи со сходом оползней в Индии выросло до 358
Число погибших в результате схода оползней в южном индийском штате Керала увеличилось до 358. Об этом сообщает телеканал India Today со ссылкой на данные правительства штата.
Более 200 человек остаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы ведутся пятый день. Более 1300 спасателей ищут выживших в разрушенных зданиях и под завалами.
Проливные дожди вызвали оползни в штате Керала, одном из самых популярных туристических направлений Индии. По данным Reuters на 31 июля, число погибших достигло 167 человек.
Президент России Владимир Путин направил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями сходов оползней. Соболезнования правительству Индии и народу штата Керала также выразил посол России в стране Денис Алипов.