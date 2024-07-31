Путин выразил соболезнования властям Индии в связи со сходом оползней
Президент России Владимир Путин направил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями сходов оползней. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказано в телеграмме.
Соболезнования правительству Индии и народу штата Керала в связи с разрушительными оползнями также выразил посол России в стране Денис Алипов.
Проливные дожди вызвали оползни в южном индийском штате Керала, одном из самых популярных туристических направлений Индии. По данным Reuters, число погибших достигло 167 человек.