Кассация рассмотрит дело Фургала об организации убийств 23 августа

Первый кассационный суд в Саратове 23 августа рассмотрит дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22 годам за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Артема Сарбашева.