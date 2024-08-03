Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Кассация рассмотрит дело Фургала об организации убийств 23 августа

Ведомости

Первый кассационный суд в Саратове 23 августа рассмотрит дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22 годам за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Артема Сарбашева.

Защита намерена оспорить приговоры Фургала, Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова. По словам собеседника агентства, фигуранты будут участвовать в заседании кассационной инстанции по видеоконференцсвязи.

В феврале 2023 г. Люберецкий горсуд Московской области приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 22 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2004-2005 гг. он организовал преступную группу, участники которой убили предпринимателя Евгения Зорю и делового партнера Фургала Олега Булатова. Группа, по данным следователей, покушалась на убийство бизнесмена Александра Смольского. Мотивом преступлений стало «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников», полагали в Следственном комитете РФ.

Кроме Фургала по делу проходили также Кадыров, Палей и Карепов. Их приговорили к 9,5 года, 17 и 21 году соответственно. Все осужденные отбывают наказание в колонии строгого режима.

В ноябре 2023 г. Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Фургала и оставил в силе приговор.

В феврале 2024 г. Бабушкинский районный суд Москвы возобновил слушания по делу Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов «МСП банка». Бывший губернатор Хабаровского в суде не признал вину по делу. Ближайшее судебное заседание по этому делу назначено на 5 августа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных