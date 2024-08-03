Кассация рассмотрит дело Фургала об организации убийств 23 августа
Первый кассационный суд в Саратове 23 августа рассмотрит дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22 годам за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Артема Сарбашева.
Защита намерена оспорить приговоры Фургала, Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова. По словам собеседника агентства, фигуранты будут участвовать в заседании кассационной инстанции по видеоконференцсвязи.
В феврале 2023 г. Люберецкий горсуд Московской области приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 22 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2004-2005 гг. он организовал преступную группу, участники которой убили предпринимателя Евгения Зорю и делового партнера Фургала Олега Булатова. Группа, по данным следователей, покушалась на убийство бизнесмена Александра Смольского. Мотивом преступлений стало «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников», полагали в Следственном комитете РФ.
Кроме Фургала по делу проходили также Кадыров, Палей и Карепов. Их приговорили к 9,5 года, 17 и 21 году соответственно. Все осужденные отбывают наказание в колонии строгого режима.
В ноябре 2023 г. Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Фургала и оставил в силе приговор.
В феврале 2024 г. Бабушкинский районный суд Москвы возобновил слушания по делу Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов «МСП банка». Бывший губернатор Хабаровского в суде не признал вину по делу. Ближайшее судебное заседание по этому делу назначено на 5 августа.