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Обвиняемая в госизмене гражданка России и США Карелина признала вину

Ведомости

Гражданка России и США Ксения Карелина, которая обвиняется в госизмене, признала свою вину. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.

«Свою вину признает, да», – сказал юрист после второго заседания в Свердловском областном суде (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что прения, последнее слово и вынесение приговора запланированы на 8 августа.

Карелина переводила средства на помощь вооруженным силам Украины. Мушаилов в разговоре с журналистами отказался сообщать, какую конкретно сумму она перевела. В качестве слушателя заседание хотел посетить генеральный консул США Стюарт Уилсон, но из-за того, что процесс закрытый, в зал его не пустили.

Карелину задержали в феврале этого года, предъявив обвинение в госизмене. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, она перевела средства одной из украинских организаций. Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который до этого приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам заключения по делу о шпионаже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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