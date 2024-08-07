Обвиняемая в госизмене гражданка России и США Карелина признала вину
Гражданка России и США Ксения Карелина, которая обвиняется в госизмене, признала свою вину. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.
«Свою вину признает, да», – сказал юрист после второго заседания в Свердловском областном суде (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что прения, последнее слово и вынесение приговора запланированы на 8 августа.
Карелина переводила средства на помощь вооруженным силам Украины. Мушаилов в разговоре с журналистами отказался сообщать, какую конкретно сумму она перевела. В качестве слушателя заседание хотел посетить генеральный консул США Стюарт Уилсон, но из-за того, что процесс закрытый, в зал его не пустили.
Карелину задержали в феврале этого года, предъявив обвинение в госизмене. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, она перевела средства одной из украинских организаций. Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который до этого приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам заключения по делу о шпионаже.