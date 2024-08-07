Обвиняемая в госизмене гражданка России и США Карелина признала вину

Карелину задержали в феврале этого года, предъявив обвинение в госизмене. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, она перевела средства одной из украинских организаций. Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который до этого приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам заключения по делу о шпионаже.