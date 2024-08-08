Суд приговорил экс-замглавы Федерального казначейства к 4,5 года колонии

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру, Гуральников знал, что в результате проведенных аукционных процедур между Федеральным казначейством и коммерческой компанией в декабре 2015 г. заключен государственный контракт на сумму более 907 млн руб. Он потребовал от представителей подрядной организации организовать заключение субподрядных договоров с двумя подконтрольными компаниями.