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Суд приговорил экс-замглавы Федерального казначейства к 4,5 года колонии

Ведомости

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя руководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова к 4,5 года колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285) и принуждении к совершению сделки или отказу от нее (ч. 1 ст. 179 УК РФ). Суд установил, что он нарушил условия госконтракта, перечислив излишние средства победителю тендера, уточняет РАПСИ.

Гуральников также лишен права занимать государственные должности в финансово-бюджетной сфере на три года. Он взят под стражу в зале суда.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру, Гуральников знал, что в результате проведенных аукционных процедур между Федеральным казначейством и коммерческой компанией в декабре 2015 г. заключен государственный контракт на сумму более 907 млн руб. Он потребовал от представителей подрядной организации организовать заключение субподрядных договоров с двумя подконтрольными компаниями.

В Федеральном казначействе Гуральников работал до 2017 г. и курировал сферу IT.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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