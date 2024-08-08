Суд приговорил экс-замглавы Федерального казначейства к 4,5 года колонии
Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя руководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова к 4,5 года колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285) и принуждении к совершению сделки или отказу от нее (ч. 1 ст. 179 УК РФ). Суд установил, что он нарушил условия госконтракта, перечислив излишние средства победителю тендера, уточняет РАПСИ.
Гуральников также лишен права занимать государственные должности в финансово-бюджетной сфере на три года. Он взят под стражу в зале суда.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру, Гуральников знал, что в результате проведенных аукционных процедур между Федеральным казначейством и коммерческой компанией в декабре 2015 г. заключен государственный контракт на сумму более 907 млн руб. Он потребовал от представителей подрядной организации организовать заключение субподрядных договоров с двумя подконтрольными компаниями.