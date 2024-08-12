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Минюст предложил новый порядок получения удостоверения адвоката

Ведомости

Министерство юстиции РФ предложило установить новый порядок заполнения формы для получения удостоверения адвоката. Согласно новой редакции, удостоверение будет выдаваться адвокату сроком на 15 лет с последующей заменой. Это следует из соответствующего проекта приказала ведомства.

Документ в случае одобрения начнет действовать с 20 октября 2024 г. Согласно новым нормам, которые предлагает Минюст, адвокат будет обязан сдать свое удостоверение в территориальный орган по истечении срока его действия. Минюст также конкретизировал, что на основании удостоверения адвокаты будут иметь право доступа во все суды, а также здания, в которых правосудие осуществляется мировыми судьями, и прокуратуры городов и районов, военные и иные специализированные прокуратуры. Как отмечает Минюст, уточнения исключат сложившуюся разрозненную практику допуска адвокатов в здания судов.

Согласно действующим нормам, ограничений по сроку действия удостоверения не было. Сам проект приказа был разработан на фоне подготовки комплексных изменений в «Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре».

22 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого госреестра адвокатов. В соответствии с законом адвокаты получат право доступа в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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