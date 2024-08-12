Минюст предложил новый порядок получения удостоверения адвоката

Документ в случае одобрения начнет действовать с 20 октября 2024 г. Согласно новым нормам, которые предлагает Минюст, адвокат будет обязан сдать свое удостоверение в территориальный орган по истечении срока его действия. Минюст также конкретизировал, что на основании удостоверения адвокаты будут иметь право доступа во все суды, а также здания, в которых правосудие осуществляется мировыми судьями, и прокуратуры городов и районов, военные и иные специализированные прокуратуры. Как отмечает Минюст, уточнения исключат сложившуюся разрозненную практику допуска адвокатов в здания судов.