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«РИА Новости»: в Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками

Ведомости

Правоохранители провели в квартире в Новой Москве обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

В апреле по решению Басманного суда Москвы были арестованы трое руководителей липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат», который занимается производством сухих пайков и консервов, – Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Им вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Арестованные обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ, контракты на которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции. Фигуранты вину не признали.

В конце июля «РИА Новости» писали, что интересы комбината якобы лоббировал экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. По данным ТАСС, сумма ущерба из-за поставок 9 млн пайков в Вооруженные силы РФ по завышенной цене составила 1,3 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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