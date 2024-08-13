«РИА Новости»: в Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками
Правоохранители провели в квартире в Новой Москве обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.
В апреле по решению Басманного суда Москвы были арестованы трое руководителей липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат», который занимается производством сухих пайков и консервов, – Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Им вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
Арестованные обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ, контракты на которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции. Фигуранты вину не признали.