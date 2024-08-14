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Худруком МГАСО стал 29-летний Иван Никифорчин

Ведомости

Новым художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра назначен Иван Никифорчин. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Он неоднократно выступал с МГАСО и на протяжении последних лет сотрудничал со многими ведущими оркестровыми коллективами страны», – пояснила глава ведомства.

Никифорчину 29 лет, он учился в Московской государственной консерватории имени Чайковского и аспирантуре Московской консерватории под руководством профессоров Валерия Полянского (оперно-симфоническое дирижирование) и Юрия Абдокова (композиция, оркестровка, история оркестровых стилей). Основатель, художественный руководитель и главный дирижер «Академии русской музыки» (Academy of Russian Music), объединяющей камерный оркестр и хор. В 2022 г. получил вторую премию и серебряную медаль Первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. В том же году стал художественным руководителем симфонического оркестра колледжа Московского государственного института музыки имени Шнитке.

МГАСО был основан в 1943 г. и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра народный артист СССР Лев Штейнбер, который возглавлял оркестр до конца жизни в 1945 г. Затем МГАСО руководили Леонид Худолей (1945–1948), Николай Аносов (1948–1951), Виктор Смирнов (1951–1953), Лео Гинзбург (1953–1955), Михаил Тэриан (1955–1960), Вероника Дударова (1960–1989), Павел Коган (1989–2022).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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