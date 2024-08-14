Худруком МГАСО стал 29-летний Иван Никифорчин

Никифорчину 29 лет, он учился в Московской государственной консерватории имени Чайковского и аспирантуре Московской консерватории под руководством профессоров Валерия Полянского (оперно-симфоническое дирижирование) и Юрия Абдокова (композиция, оркестровка, история оркестровых стилей). Основатель, художественный руководитель и главный дирижер «Академии русской музыки» (Academy of Russian Music), объединяющей камерный оркестр и хор. В 2022 г. получил вторую премию и серебряную медаль Первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. В том же году стал художественным руководителем симфонического оркестра колледжа Московского государственного института музыки имени Шнитке.