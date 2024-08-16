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Власти Приморья обещают восстановить электроснабжение до конца суток

Ведомости

Полностью восстановить подачу электроэнергии во все населенные пункты Приморского края, в которых сегодня из-за аварии произошло отключение электроснабжения, планируется до конца сегодняшних суток. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Олега Кожемяко, опубликованном около 20:30 по местному времени (13:30 мск).

Приморская ГРЭС уже восстановила свою работу в штатном режиме, сообщается на сайте компании. По информации Кожемяко, в части региона уже есть свет – это Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев.

«Сейчас запитывается подстанция «Загородная» во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток», – говорится в посте Кожемяко.

И. о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш сообщила, что по состоянию на 20:30 по местному времени подключены все подстанции мощностью 220 кВ, и сейчас ведется работа по подключению потребителей сетевыми организациями и подключения линий для запуска электропоездов. Ранее 16 августа пресс-служба РЖД сообщила, что в связи с отсутствием внешнего электроснабжения движение поездов в Приморском крае приостановлено. Отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, зафиксировано на участках Кругликово – Находка (875 км) и Угловая – Владивосток (42 км). 

Сегодня в ряде районов Приморского края произошло отключение электричества на сетях АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК). В минэнерго Приморья заявили, что это случилось из-за масштабной аварии в генерации. В Приморской ГРЭС пояснили, что 16 августа в 10:15 по мск возникло стороннее возмущение в электрической сети, не принадлежащей станции, в результате чего произошло аварийное отключение электрооборудования. Мощность Приморской ГРЭС снизилась с 700 до 400 МВт. На данный момент нагрузка станции восстановлена на доаварийном уровне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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