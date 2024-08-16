Власти Приморья обещают восстановить электроснабжение до конца суток

И. о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш сообщила, что по состоянию на 20:30 по местному времени подключены все подстанции мощностью 220 кВ, и сейчас ведется работа по подключению потребителей сетевыми организациями и подключения линий для запуска электропоездов. Ранее 16 августа пресс-служба РЖД сообщила, что в связи с отсутствием внешнего электроснабжения движение поездов в Приморском крае приостановлено. Отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, зафиксировано на участках Кругликово – Находка (875 км) и Угловая – Владивосток (42 км).