В пять населенных пунктов Белгородской области закроют въезд с 19 августа
С 19 августа в пять населенных пунктов Белгородской области закроют въезд, с этих территорий эвакуируют жителей и помогут им вывезти имущество. Об этом по итогам заседания оперативного штаба заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Речь идет о селе Новостроевка-Вторая и поселках Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, селе Новопетровка в Валуйском округе.
По словам Гладкова, также будут увеличены выплаты пострадавшим гражданам. В том числе, единовременная выплата составит 15 000 руб. (раньше было 10 000 руб.), выплата за частичную потерю имущества первой необходимости – 75 000 руб. (было 50 000 руб.), за полную потерю имущества – 150 000 руб. (было 100 000 руб.), за легкое ранение – 300 000 руб. (такой выплаты не было), за среднее и тяжелое ранение – 600 000 руб. (было 500 000 руб.).
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала спецоперации в 2022 г. Атаки на регион активизировались после того, как 6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции.
12 августа также был полностью закрыт въезд в Краснояружский район Белгородской области в связи с напряженной оперативной обстановкой. Жители территории были эвакуированы.