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В пять населенных пунктов Белгородской области закроют въезд с 19 августа

Ведомости

С 19 августа в пять населенных пунктов Белгородской области закроют въезд, с этих территорий эвакуируют жителей и помогут им вывезти имущество. Об этом по итогам заседания оперативного штаба заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о селе Новостроевка-Вторая и поселках Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, селе Новопетровка в Валуйском округе.

По словам Гладкова, также будут увеличены выплаты пострадавшим гражданам. В том числе, единовременная выплата составит 15 000 руб. (раньше было 10 000 руб.), выплата за частичную потерю имущества первой необходимости – 75 000 руб. (было 50 000 руб.), за полную потерю имущества – 150 000 руб. (было 100 000 руб.), за легкое ранение – 300 000 руб. (такой выплаты не было), за среднее и тяжелое ранение – 600 000 руб. (было 500 000 руб.).

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала спецоперации в 2022 г. Атаки на регион активизировались после того, как 6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции.

12 августа также был полностью закрыт въезд в Краснояружский район Белгородской области в связи с напряженной оперативной обстановкой. Жители территории были эвакуированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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