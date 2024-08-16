В пять населенных пунктов Белгородской области закроют въезд с 19 августа

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала спецоперации в 2022 г. Атаки на регион активизировались после того, как 6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции.