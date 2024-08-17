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Двух полковников ФСБ осудили за взятки от католических священников

Ведомости

Двое бывших сотрудников второй службы ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов были приговорены к девяти годам лишения свободы за получение взяток от представителей римско-католической церкви, сообщает «Коммерсантъ».

Главное военное следственное управлением СКР пришло к выводу, что обвиняемые в 2023 г. вынудили представителей католической церкви, в том числе храма Святого Людовика Французского на улице Малая Лубянка в Москве, платить им взятки за покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти. Всего они получили взятки почти на 20 млн руб. в иностранной валюте.

Судья 235-го гарнизонного военного суда (ГВС) Москвы признал экс-полковников виновными по ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ. При обысках у Карманова были обнаружены также оружие и боеприпасы – он был признан виновным в их в незаконном обороте (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Отбывать наказание Лобанов и Карманов будут в колонии строгого режима. Осужденные также не смогут в течение трех лет после освобождения занимать руководящие должности на госслужбе и должны выплатить штраф по 39,3 млн руб. каждый.

Сами осужденные признали вину, заявив при этом, что не имели возможности воздействовать на судей и чиновников. Поэтому они считали, что преступление нужно рассматривать по более мягкой статье о тяжком мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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