Двух полковников ФСБ осудили за взятки от католических священников

Судья 235-го гарнизонного военного суда (ГВС) Москвы признал экс-полковников виновными по ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ. При обысках у Карманова были обнаружены также оружие и боеприпасы – он был признан виновным в их в незаконном обороте (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Отбывать наказание Лобанов и Карманов будут в колонии строгого режима. Осужденные также не смогут в течение трех лет после освобождения занимать руководящие должности на госслужбе и должны выплатить штраф по 39,3 млн руб. каждый.