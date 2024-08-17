На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0
У берегов Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0, сообщает Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Эпицентр зафиксирован в 108 км от города Петропавловск-Камчатский в Авачинском заливе на глубине 6,4 км.
Приборы также зарегистрировали несколько афтершоков, один из них магнитудой 4,7 произошел на глубине 41,6 км на расстоянии в 120 км от региональной столицы.
«По первичным данным, ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от 5 до 7 баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания», – заявили в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что угроза цунами отсутствует.
Рано утром 17 августа (мск) произошло землетрясение магнитудой 5,2 в 37 км от Петропавловска-Камчатского.