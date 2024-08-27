Бюджет на лечение онкобольных с 2025 года может быть проиндекинован на 18%

Лечение пациентов с онкологией в России в основном финансируется за счет средств проекта БОЗ. Как следует из подсчетов экспертно-аналитического вестника «Эхо онкологии», всего из средств проекта БОЗ и ОМС федерального уровня в 2021 г. на онкологическую помощь было потрачено 358 млрд руб., в 2022 г. – 399 млрд руб., в 2023 г. было запланировано 418 млрд руб. В исследовании также отмечается, что требуется более четкий механизм контроля за расходованием средств межбюджетного трансферта в 140 млрд руб. через проект БОЗ, так как сейчас эти деньги могут быть израсходованы на медицинскую помощь любого профиля, а не только на лечение онкологических пациентов.