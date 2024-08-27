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Бюджет на лечение онкобольных с 2025 года может быть проиндекинован на 18%

Ведомости

Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) прорабатывают возможность индексации с 2025 г. размера средств федерального бюджета, выделяемых на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Это следует из ответа министерства здравоохранения на письмо Всероссийского союза пациентов (ВСП). Документ есть у «Ведомостей».

«ФОМСом в целях недопущения снижения доступности медпомощи по профилю “онкология” прорабатывается возможность индексации с 2025 г. размера средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи данной категории пациентов, на 18%», – говорится в ответе Минздрава ВСП.

«Ведомости» направили запросы в Минздрав и ФОМС.

Ранее пациентская организация предлагала предусмотреть индексацию финансирования проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (БОЗ) в 15-20% ежегодно. Это, по мнению представителей ВСП, позволит обеспечивать пациентов терапией в полном объеме согласно клиническим рекомендациям, а также будет способствовать внедрению в практику инновационных методов противоопухолевого лечения. 

Лечение пациентов с онкологией в России в основном финансируется за счет средств проекта БОЗ. Как следует из подсчетов экспертно-аналитического вестника «Эхо онкологии», всего из средств проекта БОЗ и ОМС федерального уровня в 2021 г. на онкологическую помощь было потрачено 358 млрд руб., в 2022 г. – 399 млрд руб., в 2023 г. было запланировано 418 млрд руб. В исследовании также отмечается, что требуется более четкий механизм контроля за расходованием средств межбюджетного трансферта в 140 млрд руб. через проект БОЗ, так как сейчас эти деньги могут быть израсходованы на медицинскую помощь любого профиля, а не только на лечение онкологических пациентов.

Из ответа Минздрава союзу пациентов также следует, что в перечне целей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который продлевается с 2025 г., будет показатель «доля людей, живущих пять и более лет с момента установления диагноза». 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в РФ по итогам 2022 г. составила 425,89 на 100 000 населения, что на 7% больше показателя предыдущего года, следует из сборника «Злокачественными новообразованиями» под редакцией главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна. Статистика за 2023 г. пока не опубликована. 

При этом в прошлом году, как рассказывал в июле Каприн, онкологические заболевания диагностировали у 74 587 россиян, и в 60% случаев рак обнаружили на первой-второй стадиях (цитата по «РИА Новости»). По его словам также наблюдается положительная динамика по удельному весу больных, состоящих на учете пять и более лет. В 2023 г. этот показатель составил 58,8%, сообщал он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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