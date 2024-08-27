Бюджет на лечение онкобольных с 2025 года может быть проиндекинован на 18%
Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) прорабатывают возможность индексации с 2025 г. размера средств федерального бюджета, выделяемых на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Это следует из ответа министерства здравоохранения на письмо Всероссийского союза пациентов (ВСП). Документ есть у «Ведомостей».
«ФОМСом в целях недопущения снижения доступности медпомощи по профилю “онкология” прорабатывается возможность индексации с 2025 г. размера средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи данной категории пациентов, на 18%», – говорится в ответе Минздрава ВСП.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и ФОМС.
Ранее пациентская организация предлагала предусмотреть индексацию финансирования проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (БОЗ) в 15-20% ежегодно. Это, по мнению представителей ВСП, позволит обеспечивать пациентов терапией в полном объеме согласно клиническим рекомендациям, а также будет способствовать внедрению в практику инновационных методов противоопухолевого лечения.
Лечение пациентов с онкологией в России в основном финансируется за счет средств проекта БОЗ. Как следует из подсчетов экспертно-аналитического вестника «Эхо онкологии», всего из средств проекта БОЗ и ОМС федерального уровня в 2021 г. на онкологическую помощь было потрачено 358 млрд руб., в 2022 г. – 399 млрд руб., в 2023 г. было запланировано 418 млрд руб. В исследовании также отмечается, что требуется более четкий механизм контроля за расходованием средств межбюджетного трансферта в 140 млрд руб. через проект БОЗ, так как сейчас эти деньги могут быть израсходованы на медицинскую помощь любого профиля, а не только на лечение онкологических пациентов.
Из ответа Минздрава союзу пациентов также следует, что в перечне целей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который продлевается с 2025 г., будет показатель «доля людей, живущих пять и более лет с момента установления диагноза».
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в РФ по итогам 2022 г. составила 425,89 на 100 000 населения, что на 7% больше показателя предыдущего года, следует из сборника «Злокачественными новообразованиями» под редакцией главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна. Статистика за 2023 г. пока не опубликована.
При этом в прошлом году, как рассказывал в июле Каприн, онкологические заболевания диагностировали у 74 587 россиян, и в 60% случаев рак обнаружили на первой-второй стадиях (цитата по «РИА Новости»). По его словам также наблюдается положительная динамика по удельному весу больных, состоящих на учете пять и более лет. В 2023 г. этот показатель составил 58,8%, сообщал он.