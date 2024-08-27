Суд отказал петербургскому депутату Вишневскому в снятии статуса иноагента
Василеостровский суд Санкт-Петербурга отказал депутату петербургского законодательного собрания от партии «Яблоко» Борису Вишневскому (признан иноагентом в РФ) в исключении его из реестра иностранных агентов Минюста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Административными ответчиками по делу выступили Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Роскомнадзор. Вишневский подавал соответствующий иск и в Октябрьский суд города, но в конце апреля заявление было возвращено в связи с неподсудностью.
Депутат с решением суда и с самим статусом не согласен. Вишневский намерен обжаловать его в вышестоящих инстанциях, пишет «Коммерсантъ».
Минюст РФ включил депутата в свой реестр 29 марта этого года. По данным Минюста, Вишневский, в частности, работал с информационными площадками иностранных СМИ и иностранных агентов и распространял материалы иноагентов. Агентство отмечает, что по принятому в мае закону Вишневский должен будет досрочно сложить полномочия в том случае, если не будет исключен из реестра Минюста до 11 ноября.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, а также запрет на рекламу.