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Суд отказал петербургскому депутату Вишневскому в снятии статуса иноагента

Ведомости

Василеостровский суд Санкт-Петербурга отказал депутату петербургского законодательного собрания от партии «Яблоко» Борису Вишневскому (признан иноагентом в РФ) в исключении его из реестра иностранных агентов Минюста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Административными ответчиками по делу выступили Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Роскомнадзор. Вишневский подавал соответствующий иск и в Октябрьский суд города, но в конце апреля заявление было возвращено в связи с неподсудностью.

Депутат с решением суда и с самим статусом не согласен. Вишневский намерен обжаловать его в вышестоящих инстанциях, пишет «Коммерсантъ».

Минюст РФ включил депутата в свой реестр 29 марта этого года. По данным Минюста, Вишневский, в частности, работал с информационными площадками иностранных СМИ и иностранных агентов и распространял материалы иноагентов. Агентство отмечает, что по принятому в мае закону Вишневский должен будет досрочно сложить полномочия в том случае, если не будет исключен из реестра Минюста до 11 ноября.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, а также запрет на рекламу.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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