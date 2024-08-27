Суд отказал петербургскому депутату Вишневскому в снятии статуса иноагента

Минюст РФ включил депутата в свой реестр 29 марта этого года. По данным Минюста, Вишневский, в частности, работал с информационными площадками иностранных СМИ и иностранных агентов и распространял материалы иноагентов. Агентство отмечает, что по принятому в мае закону Вишневский должен будет досрочно сложить полномочия в том случае, если не будет исключен из реестра Минюста до 11 ноября.