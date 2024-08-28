Savills: Дубай стал лучшим местом для жизни работающих удаленно топ-менеджеров
Аналитики агентства недвижимости Savills составили рейтинг лучших мест для проживания топ-менеджеров, работающих удаленно. Первое и второе места заняли города ОАЭ – Дубай и Абу-Даби, в тройку лидеров также попал испанский город Малага. Об этом со ссылкой на результаты исследования Savills пишет Bloomberg.
В пятерку лидеров эксперты агентства включили также Майями и Лиссабон. Города отбирались в рейтинг по пяти показателям: скорости интернета, качеству жизни, климату, уровню авиатранспортной доступности и аренды жилья премиум-класса. Всего в перечень вошли 25 мест, среди них не только города, но и небольшие страны, например, Сент-Люсия и Барбадос.
В августе Financial Times со ссылкой на экспертов писали, что среди популярных направлений для переезда сверхбогатых людей – Дубай, Сингапур, Кипр, Греция, Мальта, Португалия, Испания и Монако. При этом они отмечают, что помимо налоговой политики состоятельные люди также учитывают уровень экономической и политической стабильности. Кроме того, для них важен уровень безопасности, образования и деловой инфраструктуры.