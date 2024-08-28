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Savills: Дубай стал лучшим местом для жизни работающих удаленно топ-менеджеров

Ведомости

Аналитики агентства недвижимости Savills составили рейтинг лучших мест для проживания топ-менеджеров, работающих удаленно. Первое и второе места заняли города ОАЭ – Дубай и Абу-Даби, в тройку лидеров также попал испанский город Малага. Об этом со ссылкой на результаты исследования Savills пишет Bloomberg.

В пятерку лидеров эксперты агентства включили также Майями и Лиссабон. Города отбирались в рейтинг по пяти показателям: скорости интернета, качеству жизни, климату, уровню авиатранспортной доступности и аренды жилья премиум-класса. Всего в перечень вошли 25 мест, среди них не только города, но и небольшие страны, например, Сент-Люсия и Барбадос.

В августе Financial Times со ссылкой на экспертов писали, что среди популярных направлений для переезда сверхбогатых людей – Дубай, Сингапур, Кипр, Греция, Мальта, Португалия, Испания и Монако. При этом они отмечают, что помимо налоговой политики состоятельные люди также учитывают уровень экономической и политической стабильности. Кроме того, для них важен уровень безопасности, образования и деловой инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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