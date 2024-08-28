Savills: Дубай стал лучшим местом для жизни работающих удаленно топ-менеджеров

В августе Financial Times со ссылкой на экспертов писали, что среди популярных направлений для переезда сверхбогатых людей – Дубай, Сингапур, Кипр, Греция, Мальта, Португалия, Испания и Монако. При этом они отмечают, что помимо налоговой политики состоятельные люди также учитывают уровень экономической и политической стабильности. Кроме того, для них важен уровень безопасности, образования и деловой инфраструктуры.