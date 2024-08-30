Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Алексея Панина

12 марта Московский городской суд утвердил заочный арест актера. В мае 2023 г. МВД России объявило Панина в розыск. В феврале 2024 г. суд заочно арестовал актера, ему может грозить штраф до 1 млн руб., а также от пяти до семи лет лишения свободы.