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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Алексея Панина

Ведомости

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Алексея Панина (признан иноагентом) по делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Панин обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). По версии следствия, в октябре 2022 г. Панин в личном канале разместил сообщения, где поддержал подрыв Крымского моста.

12 марта Московский городской суд утвердил заочный арест актера. В мае 2023 г. МВД России объявило Панина в розыск. В феврале 2024 г. суд заочно арестовал актера, ему может грозить штраф до 1 млн руб., а также от пяти до семи лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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