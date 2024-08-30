Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Алексея Панина
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Алексея Панина (признан иноагентом) по делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.
Панин обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). По версии следствия, в октябре 2022 г. Панин в личном канале разместил сообщения, где поддержал подрыв Крымского моста.
12 марта Московский городской суд утвердил заочный арест актера. В мае 2023 г. МВД России объявило Панина в розыск. В феврале 2024 г. суд заочно арестовал актера, ему может грозить штраф до 1 млн руб., а также от пяти до семи лет лишения свободы.