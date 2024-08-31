СК возбудил новое дело о подготовке покушения на Симоньян и Собчак
Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело по факту участия в деятельности организации, признанной в России террористической. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, трем фигурантам дела были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Статья предусматривает наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.
ФСБ совместно с СКР и МВД предотвратили покушение на Симоньян и Собчак в июле 2023 г. По данным силовиков, подготовкой убийства занимались украинские спецслужбы. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» журналисток. По информации ФСБ, за убийство злоумышленникам обещали по 1,5 млн руб.
24 августа СК сообщил о завершении предварительного расследования уголовного дела. В том же месяце «РИА Новости» писало, что трое фигурантов дела о подготовке покушения частично признали вину.