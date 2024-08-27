Трое фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину

ФСБ совместно с СКР и МВД предотвратили покушение на Симоньян и Собчак в июле 2023 г. По данным силовиков, подготовкой убийства занимались украинские спецслужбы. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» журналисток. По информации ФСБ, за убийство злоумышленникам обещали по 1,5 млн руб.