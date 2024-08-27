Трое фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину
Трое фигурантов уголовного дела о подготовке покушения на убийство главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак частично признали вину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Пятерым арестованным предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали вину частично. Другие подробности не приводятся.
24 августа СК сообщил о завершении предварительного расследования уголовного дела. По версии следствия, одному из организаторов покушения на Симоньян и Собчак Михаилу Барышникову вменяются несколько эпизодов разбойных нападений, хулиганства, а также незаконное хранение оружия и покушение на убийство двух и более лиц. Прежде фигурант не был судим.
Помимо него по делу проходят еще семь человек, в их числе – Вячеслав Емельянов. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На момент подготовки преступления часть фигурантов были несовершеннолетними. Все обвиняемые арестованы.
ФСБ совместно с СКР и МВД предотвратили покушение на Симоньян и Собчак в июле 2023 г. По данным силовиков, подготовкой убийства занимались украинские спецслужбы. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» журналисток. По информации ФСБ, за убийство злоумышленникам обещали по 1,5 млн руб.