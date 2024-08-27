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Трое фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину

Ведомости

Трое фигурантов уголовного дела о подготовке покушения на убийство главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак частично признали вину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. 

Пятерым арестованным предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали вину частично. Другие подробности не приводятся.

24 августа СК сообщил о завершении предварительного расследования уголовного дела. По версии следствия, одному из организаторов покушения на Симоньян и Собчак Михаилу Барышникову вменяются несколько эпизодов разбойных нападений, хулиганства, а также незаконное хранение оружия и покушение на убийство двух и более лиц. Прежде фигурант не был судим. 

Помимо него по делу проходят еще семь человек, в их числе – Вячеслав Емельянов. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На момент подготовки преступления часть фигурантов были несовершеннолетними. Все обвиняемые арестованы.

ФСБ совместно с СКР и МВД предотвратили покушение на Симоньян и Собчак в июле 2023 г. По данным силовиков, подготовкой убийства занимались украинские спецслужбы. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» журналисток. По информации ФСБ, за убийство злоумышленникам обещали по 1,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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