Хайдер Акерманн назначен креативным директором Tom Ford

На Акерманна будет возложена ответственность за формирование всей модной продукции Tom Ford, включая женскую, мужскую одежду, аксессуары и очки. Он также будет «руководить творческим видением бренда в целом», говорится в заявлении компании. Свою первую коллекцию для модного дома дизайнер представит в рамках Недели моды в Париже сезона осень/зима 2025.