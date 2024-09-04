Хайдер Акерманн назначен креативным директором Tom Ford
«С огромной гордостью я буду стремиться чтить наследие Тома Форда – человека, которым я давно восхищаюсь и которого очень уважаю», – говорится в заявлении Акерманна.
На Акерманна будет возложена ответственность за формирование всей модной продукции Tom Ford, включая женскую, мужскую одежду, аксессуары и очки. Он также будет «руководить творческим видением бренда в целом», говорится в заявлении компании. Свою первую коллекцию для модного дома дизайнер представит в рамках Недели моды в Париже сезона осень/зима 2025.
Vogue называет Акерманна опытным креативным лидером. Он руководил своим одноименным брендом почти два десятилетия до 2020 г. Карл Лагерфельд выдвигал Акерманна в качестве возможного будущего кандидата на замену в Chanel. Этого не произошло, но Акерманн был назначен Антуаном Арно на пост руководителя мужского дома Berluti, принадлежащего LVMH.
Основатель бренда Том Форд покинул пост креативного директора в 2023 г., после того как компанию за $2,8 млрд выкупил холдинг Estee Lauder Cos. После ухода Форда марку возглавил Питер Хокингс – ветеран компании, проработавший под началом основателя почти 25 лет. Он покинул модный дом в июле.