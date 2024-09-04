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Хайдер Акерманн назначен креативным директором Tom Ford

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Хайдер Акерманн с 4 сентября назначен новым креативным директором Tom Ford. Об этом сообщает Vogue.

«С огромной гордостью я буду стремиться чтить наследие Тома Форда – человека, которым я давно восхищаюсь и которого очень уважаю», – говорится в заявлении Акерманна.

На Акерманна будет возложена ответственность за формирование всей модной продукции Tom Ford, включая женскую, мужскую одежду, аксессуары и очки. Он также будет «руководить творческим видением бренда в целом», говорится в заявлении компании. Свою первую коллекцию для модного дома дизайнер представит в рамках Недели моды в Париже сезона осень/зима 2025.

Vogue называет Акерманна опытным креативным лидером. Он руководил своим одноименным брендом почти два десятилетия до 2020 г. Карл Лагерфельд выдвигал Акерманна в качестве возможного будущего кандидата на замену в Chanel. Этого не произошло, но Акерманн был назначен Антуаном Арно на пост руководителя мужского дома Berluti, принадлежащего LVMH.

Основатель бренда Том Форд покинул пост креативного директора в 2023 г., после того как компанию за $2,8 млрд выкупил холдинг Estee Lauder Cos. После ухода Форда марку возглавил Питер Хокингс – ветеран компании, проработавший под началом основателя почти 25 лет. Он покинул модный дом в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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