Суд продлил арест обвиняемому в растрате экс-ректору БФУ

В пресс-службе Калининградского областного суда агентству также сообщили, что бывший ректор намерен отправиться в зону специальной военной операции. Федоров прошел медкомиссию, но документального подтверждения заключения контракта не предоставил суду, отметили в пресс-службе. По информации издания «Новый Калининград», обвиняемый в ходе судебного заседания заявил, что подписал контракт с Минобороны три недели назад, но следствие, по его словам, «до сих пор не разъяснило право заключить контракт» с ведомством.