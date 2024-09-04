Суд продлил арест обвиняемому в растрате экс-ректору БФУ
Ленинградский районный суд Калининграда продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему ректору Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александру Федорову, который обвиняется в присвоении и растрате более 18,6 млн руб. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.
По ходатайству следствия срок содержания под стражей Федорову продлен до 8 ноября текущего года, заявили в ведомстве.
В пресс-службе Калининградского областного суда агентству также сообщили, что бывший ректор намерен отправиться в зону специальной военной операции. Федоров прошел медкомиссию, но документального подтверждения заключения контракта не предоставил суду, отметили в пресс-службе. По информации издания «Новый Калининград», обвиняемый в ходе судебного заседания заявил, что подписал контракт с Минобороны три недели назад, но следствие, по его словам, «до сих пор не разъяснило право заключить контракт» с ведомством.
Правоохранители задержали ректора БФУ Федорова в Калининграде 9 июля. В управлении Следственного комитета РФ по региону заявили, что в отношении ректора и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело. Их заподозрили в присвоении и растрате денежных средств на сумму 18 млн руб., совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.
На следующий день суд заключил Федорова под стражу до 8 сентября. По информации ТАСС, ректор и его адвокат просили суд о домашнем аресте и принять во внимание положительные характеристики Федорова, наличие пожилых родителей, а также состояние их здоровья. Обвиняемый на суде заявил, что не сможет покинуть Калининградскую область из-за того, что находится под санкциями за поддержку специальной военной операции.