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Суд продлил арест обвиняемому в растрате экс-ректору БФУ

Ведомости

Ленинградский районный суд Калининграда продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему ректору Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александру Федорову, который обвиняется в присвоении и растрате более 18,6 млн руб. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

По ходатайству следствия срок содержания под стражей Федорову продлен до 8 ноября текущего года, заявили в ведомстве.

В пресс-службе Калининградского областного суда агентству также сообщили, что бывший ректор намерен отправиться в зону специальной военной операции. Федоров прошел медкомиссию, но документального подтверждения заключения контракта не предоставил суду, отметили в пресс-службе. По информации издания «Новый Калининград», обвиняемый в ходе судебного заседания заявил, что подписал контракт с Минобороны три недели назад, но следствие, по его словам, «до сих пор не разъяснило право заключить контракт» с ведомством.

Правоохранители задержали ректора БФУ Федорова в Калининграде 9 июля. В управлении Следственного комитета РФ по региону заявили, что в отношении ректора и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело. Их заподозрили в присвоении и растрате денежных средств на сумму 18 млн руб., совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

На следующий день суд заключил Федорова под стражу до 8 сентября. По информации ТАСС, ректор и его адвокат просили суд о домашнем аресте и принять во внимание положительные характеристики Федорова, наличие пожилых родителей, а также состояние их здоровья. Обвиняемый на суде заявил, что не сможет покинуть Калининградскую область из-за того, что находится под санкциями за поддержку специальной военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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