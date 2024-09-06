Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»
Президент России Владимир Путин образовал организационный комитет Национального центра «Россия». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В качестве целей образования комитета указываются укрепление национальной идентичности, использование положительного опыта развития субъектов России, формирование чувства гордости за страну, развитие профессиональных навыков детей и молодежи, а также сохранение наследия Международной выставки-форума «Россия».
Председателем оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ему поручено за месяц утвердить состав оргкомитета. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Выставка «Россия» была организована по указу Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ и работала до 8 июля этого года. Мероприятие включало культурную, деловую и образовательную программы. На выставке были представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.