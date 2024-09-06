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Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

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Президент России Владимир Путин образовал организационный комитет Национального центра «Россия». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В качестве целей образования комитета указываются укрепление национальной идентичности, использование положительного опыта развития субъектов России, формирование чувства гордости за страну, развитие профессиональных навыков детей и молодежи, а также сохранение наследия Международной выставки-форума «Россия».

Председателем оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ему поручено за месяц утвердить состав оргкомитета. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Выставка «Россия» была организована по указу Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ и работала до 8 июля этого года. Мероприятие включало культурную, деловую и образовательную программы. На выставке были представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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