Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

Выставка «Россия» была организована по указу Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ и работала до 8 июля этого года. Мероприятие включало культурную, деловую и образовательную программы. На выставке были представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.