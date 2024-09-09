Умер самый титулованный военный летчик России Игорь Родобольский
Летчик-снайпер, Герой России Игорь Родобольский скончался в возрасте 64 лет. О его смерти сообщается на сайте полномочного представителя президента России в Уральском федерального округе Владимира Якушева.
По данным сайта Российской Ассоциации Героев, Родобольский скончался 8 сентября. Якушев выразил соболезнования родным и близким покойного, подчеркнув, что Родобольский был самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград.
«Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», – отметил полпред.
Игорь Родобольский родился в Гродно (Белоруссия) 18 марта 1960 г. В 1979 г. поступил на службу в Вооруженные силы СССР, а в 1983 г. окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в авиационных вертолетных частях Южной группы войск в Венгрии, воевал в Афганистане, был участником контртеррористических операций на Северном Кавказе. С 1995 по 2004 г. совершил более 1700 боевых вылетов.
Являлся обладателем медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, трех орденов Мужества, двух орденов Красной Звезды, ордена «За военные заслуги», ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени.