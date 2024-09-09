Умер самый титулованный военный летчик России Игорь Родобольский

Игорь Родобольский родился в Гродно (Белоруссия) 18 марта 1960 г. В 1979 г. поступил на службу в Вооруженные силы СССР, а в 1983 г. окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в авиационных вертолетных частях Южной группы войск в Венгрии, воевал в Афганистане, был участником контртеррористических операций на Северном Кавказе. С 1995 по 2004 г. совершил более 1700 боевых вылетов.