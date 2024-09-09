В Госдуму внесен проект об обязательном обращении пар к психологу до развода
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий консультации семейного психолога для пар перед расторженим брака. Документ опубликован в думской базе. Его авторами стали депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов.
В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для помощи супругам в сохранении семейных отношений. Авторы документа напомнили о праве суда назначить им трехмесячный срок для примирения в случае, если один из них выступает против расторжения брака.
Новый законопроект предлагает заменить такое право на обязанность принимать меры к примирению супругов.
Отдельно указано, что «супруги не всегда способны самостоятельно урегулировать проблемы, которые привели к решению о расторжении брака».
«Принятие законопроекта позволит укрепить институт брака и снизить количество разводов семей с детьми», – считают его создатели.
5 сентября министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Министерство юстиции разработает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. В частности, такая процедура будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов. Помимо этого в документе будет прописана возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака. «Ведомости» направили запрос в Минюст с просьбой уточнить сроки подготовки законопроекта и его содержание.