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В Госдуму внесен проект об обязательном обращении пар к психологу до развода

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий консультации семейного психолога для пар перед расторженим брака. Документ опубликован в думской базе. Его авторами стали депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов. 

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для помощи супругам в сохранении семейных отношений. Авторы документа напомнили о праве суда назначить им трехмесячный срок для примирения в случае, если один из них выступает против расторжения брака.

Новый законопроект предлагает заменить такое право на обязанность принимать меры к примирению супругов.

Отдельно указано, что «супруги не всегда способны самостоятельно урегулировать проблемы, которые привели к решению о расторжении брака».

«Принятие законопроекта позволит укрепить институт брака и снизить количество разводов семей с детьми», – считают его создатели.

5 сентября министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Министерство юстиции разработает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. В частности, такая процедура будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов. Помимо этого в документе будет прописана возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака. «Ведомости» направили запрос в Минюст с просьбой уточнить сроки подготовки законопроекта и его содержание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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