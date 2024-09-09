В Госдуму внесен проект об обязательном обращении пар к психологу до развода

5 сентября министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Министерство юстиции разработает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. В частности, такая процедура будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов. Помимо этого в документе будет прописана возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака. «Ведомости» направили запрос в Минюст с просьбой уточнить сроки подготовки законопроекта и его содержание.