Умер озвучивший Дарта Вейдера актер Джеймс Эрл Джонс
Актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны», скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на коллег Джонса.
Как отмечает издание, Джонс – один из немногих артистов, получивших «ЭГОТ» (творческие премии Эмми, Грэмми, Оскар и Тони). Актер набрал почти 200 экранных титров за свою 60-летнюю карьеру, начав с нескольких телевизионных ролей в начале 60-х и классическом фильме Стэнли Кубрика 1964 г. «Доктор Стренджлав или: Как я научился перестать беспокоиться и полюбил атомную бомбу».
Джонс известен тем, что озвучил персонажа Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Джонс также озвучил Муфасу как в анимационном фильме «Король Лев» 1994 г., так и в гибридном ремейке 2019 г.
Родился он 17 января 1931 г. в Аркабутле, штат Миссисипи. Джонс был удостоен почетного «Оскара» в 2012 г.