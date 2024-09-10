Умер озвучивший Дарта Вейдера актер Джеймс Эрл Джонс

Как отмечает издание, Джонс – один из немногих артистов, получивших «ЭГОТ» (творческие премии Эмми, Грэмми, Оскар и Тони). Актер набрал почти 200 экранных титров за свою 60-летнюю карьеру, начав с нескольких телевизионных ролей в начале 60-х и классическом фильме Стэнли Кубрика 1964 г. «Доктор Стренджлав или: Как я научился перестать беспокоиться и полюбил атомную бомбу».