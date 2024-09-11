Обвиняемые по делу о гибели туристов в коллекторе в Москве хотели скрыть улики
Обвиняемые по уголовному делу о гибели туристов в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас пытались скрыть следы преступления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
В документах говорится, что фигуранты «после совершения преступления предприняли меры по сокрытию следов преступления». Обвиняемые остаются под стражей, поскольку есть основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда.
Защита же с выводами следствия не согласна и указывает, что один из фигурантов добровольно явился к следователю.
20 августа 2023 г., когда на Москву обрушились сильные ливни, экскурсионная группа из семи человек во главе с гидом-диггером спустилась в коллектор к подземной реке Неглинке. В результате коллектор затопило, все восемь участников экскурсии погибли.
Ким – гендиректор компании «Спутник», которая занималась организацией незаконных экскурсий по коллекторам Москвы. Дубас же был организатором экскурсий и руководителем диггеров. Оба были задержаны 22 августа. Им предъявлены обвинения по по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Ким и Дубас вину не признают.
В деле есть еще один фигурант – директор компании «Авангард» Александр Лазовский. После трагедии он улетел в ОАЭ. Лазовский объявлен в международный розыск и заочно арестован.