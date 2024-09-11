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Обвиняемые по делу о гибели туристов в коллекторе в Москве хотели скрыть улики

Ведомости

Обвиняемые по уголовному делу о гибели туристов в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас пытались скрыть следы преступления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В документах говорится, что фигуранты «после совершения преступления предприняли меры по сокрытию следов преступления». Обвиняемые остаются под стражей, поскольку есть основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда.

Защита же с выводами следствия не согласна и указывает, что один из фигурантов добровольно явился к следователю.

20 августа 2023 г., когда на Москву обрушились сильные ливни, экскурсионная группа из семи человек во главе с гидом-диггером спустилась в коллектор к подземной реке Неглинке. В результате коллектор затопило, все восемь участников экскурсии погибли.

Ким – гендиректор компании «Спутник», которая занималась организацией незаконных экскурсий по коллекторам Москвы. Дубас же был организатором экскурсий и руководителем диггеров. Оба были задержаны 22 августа. Им предъявлены обвинения по по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Ким и Дубас вину не признают.

В деле есть еще один фигурант – директор компании «Авангард» Александр Лазовский. После трагедии он улетел в ОАЭ. Лазовский объявлен в международный розыск и заочно арестован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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