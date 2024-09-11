Обвиняемые по делу о гибели туристов в коллекторе в Москве хотели скрыть улики

Ким – гендиректор компании «Спутник», которая занималась организацией незаконных экскурсий по коллекторам Москвы. Дубас же был организатором экскурсий и руководителем диггеров. Оба были задержаны 22 августа. Им предъявлены обвинения по по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Ким и Дубас вину не признают.