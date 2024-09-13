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В Британии задержали обвиняемых в краже «Девочки с воздушным шаром» Бэнкси

Ведомости

Двое мужчин, обвиняемых в краже из лондонской галереи картины «Девочка с воздушным шаром» уличного художника Бэнкси, были задержаны сотрудниками полиции, сообщает Скотленд-Ярд.

«Ларри Фрейзеру, 47 лет, и Джеймсу Лаву, 53 года, 11 сентября были предъявлены обвинения в краже со взломом нежилого помещения, они заключены под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Оба предстали перед мировым судом Уимблдона 12 сентября, откуда их отпустили под залог до следующей явки в Королевский суд Кингстона 9 октября.

Расследование было начато после ограбления галереи вечером 8 сентября. Единственным украденным предметом была картина Бэнкси под названием «Девочка с воздушным шаром». Сейчас она найдена и будет возвращена в галерею.

11 августа Бэнкси представил семь новых работ за неделю. Серия граффити на улицах Лондона посвящена животным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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