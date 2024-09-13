В Британии задержали обвиняемых в краже «Девочки с воздушным шаром» Бэнкси
Двое мужчин, обвиняемых в краже из лондонской галереи картины «Девочка с воздушным шаром» уличного художника Бэнкси, были задержаны сотрудниками полиции, сообщает Скотленд-Ярд.
«Ларри Фрейзеру, 47 лет, и Джеймсу Лаву, 53 года, 11 сентября были предъявлены обвинения в краже со взломом нежилого помещения, они заключены под стражу», – говорится в сообщении ведомства.
Оба предстали перед мировым судом Уимблдона 12 сентября, откуда их отпустили под залог до следующей явки в Королевский суд Кингстона 9 октября.
Расследование было начато после ограбления галереи вечером 8 сентября. Единственным украденным предметом была картина Бэнкси под названием «Девочка с воздушным шаром». Сейчас она найдена и будет возвращена в галерею.
11 августа Бэнкси представил семь новых работ за неделю. Серия граффити на улицах Лондона посвящена животным.