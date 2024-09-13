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Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Ведомости

Футболист Криштиану Роналду стал первым в истории пользователем, набравшим в общей сложности 1 млрд подписчиков в соцсетях. Об этом он сообщил в X.

«Мы вошли в историю – 1 млрд подписчиков! Это не просто цифра – это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до самых больших сцен в мире я всегда играл для своей семьи и для вас, а теперь 1 млрд из нас вместе», – написал футболист.

Роналду поблагодарил аудиторию за веру в него и поддержку на разных этапах жизни.

6 сентября стало известно, что Роналду первым в истории забил 900 мячей. 131 мяч он забил за сборную Португалии, пять – за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 145 – за «Манчестер Юнайтед», 101 – за туринский «Ювентус» и 68 – за саудовский «Аль-Наср», свой нынешний клуб. У аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, который не играл с июля 2024 г., 838 голов. 900-й мяч Роналду отправил в сетку в матче первого тура группы А Лиги наций с Хорватией (2:1).

Также португалец в июне побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне, превзойдя достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225), который известен по выступлениям за бразильский «Сан-Паулу». 

В феврале 2025 г. Роналду исполнится 40 лет. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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