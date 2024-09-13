Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Футболист Криштиану Роналду стал первым в истории пользователем, набравшим в общей сложности 1 млрд подписчиков в соцсетях. Об этом он сообщил в X.
«Мы вошли в историю – 1 млрд подписчиков! Это не просто цифра – это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до самых больших сцен в мире я всегда играл для своей семьи и для вас, а теперь 1 млрд из нас вместе», – написал футболист.
Роналду поблагодарил аудиторию за веру в него и поддержку на разных этапах жизни.
6 сентября стало известно, что Роналду первым в истории забил 900 мячей. 131 мяч он забил за сборную Португалии, пять – за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 145 – за «Манчестер Юнайтед», 101 – за туринский «Ювентус» и 68 – за саудовский «Аль-Наср», свой нынешний клуб. У аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, который не играл с июля 2024 г., 838 голов. 900-й мяч Роналду отправил в сетку в матче первого тура группы А Лиги наций с Хорватией (2:1).
Также португалец в июне побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне, превзойдя достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225), который известен по выступлениям за бразильский «Сан-Паулу».
В феврале 2025 г. Роналду исполнится 40 лет. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча».