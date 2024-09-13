Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

«Мы вошли в историю – 1 млрд подписчиков! Это не просто цифра – это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до самых больших сцен в мире я всегда играл для своей семьи и для вас, а теперь 1 млрд из нас вместе», – написал футболист.