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Путин наградил коллектив МГИМО орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил коллектив Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ орденом Александра Невского. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Глава государства наградил коллектив вуза за «высокие достижения в научно-педагогической деятельности и многолетнюю эффективную подготовку высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права и международной журналистики».

В этом году МГИМО исполняется 80 лет. Согласно информации на сайте, датой создания МГИМО принято считать 14 октября 1944 г. Тогда международный факультет МГУ им. Ломоносова был преобразован в самостоятельный институт. 

Вуз готовит студентов по 18 направлениям: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция, журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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