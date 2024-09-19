Путин наградил коллектив МГИМО орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил коллектив Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ орденом Александра Невского. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Глава государства наградил коллектив вуза за «высокие достижения в научно-педагогической деятельности и многолетнюю эффективную подготовку высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права и международной журналистики».
В этом году МГИМО исполняется 80 лет. Согласно информации на сайте, датой создания МГИМО принято считать 14 октября 1944 г. Тогда международный факультет МГУ им. Ломоносова был преобразован в самостоятельный институт.
Вуз готовит студентов по 18 направлениям: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция, журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология и др.