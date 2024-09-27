Умерла британская актриса Мэгги Смит
Британская актриса Мэгги Смит, известная своими ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее сыновей.
Актриса скончалась в больнице, сообщили ее дети Крис Ларкин и Тоби Стивенс. У нее осталось двое сыновей и пятеро внуков, «которые опустошены потерей своих необыкновенных матери и бабушки».
Мэгги Смит родилась в 1934 г. в Илфорде в семье шотландской секретарши и патологоанатома. Переехала в Оксфорд, когда ей было четыре года. Бросила школу, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре.
В возрасте 17-ти лет получила свою первую роль Виолы в «Двенадцатой ночи», а затем сыграла в «Золушке», «Птичьем гнезде» и «Правительственном инспекторе». В 1957 г. она получила роль в паре с Кеннетом Уильямсом в музыкальной комедии «Поделись моим салатом». В 1958 г. актриса дебютировала на экране в фильме «Деваться некуда», но только 11 лет спустя, когда она получила оскароносную роль в фильме «Мисс Джин Броди в расцвете сил», она приобрела международную известность. Смит продолжала появляться на сцене в ряде пьес, получив премию «Тони» за роль в бродвейской комедии «Частная жизнь».
С 2001 по 2011г. она играла роль заместителя директора Хогвартса профессора Макгонагалл в серии фильмов «Гарри Поттер». За роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтэм, в сериале «Аббатство Даунтон» Смит получила три премии «Эмми».
В 2007 г. стало известно, что у актрисы диагностировали рак молочной железы, но она полностью выздоровела.
В 1990 г. Смит стала дамой-командором ордена Британской империи, а в 2014 г. – кавалером ордена Почетного легиона.