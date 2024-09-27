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Умерла британская актриса Мэгги Смит

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Британская актриса Мэгги Смит, известная своими ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее сыновей.

Актриса скончалась в больнице, сообщили ее дети Крис Ларкин и Тоби Стивенс. У нее осталось двое сыновей и пятеро внуков, «которые опустошены потерей своих необыкновенных матери и бабушки».

Мэгги Смит родилась в 1934 г. в Илфорде в семье шотландской секретарши и патологоанатома. Переехала в Оксфорд, когда ей было четыре года. Бросила школу, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре.

В возрасте 17-ти лет получила свою первую роль Виолы в «Двенадцатой ночи», а затем сыграла в «Золушке», «Птичьем гнезде» и «Правительственном инспекторе». В 1957 г. она получила роль в паре с Кеннетом Уильямсом в музыкальной комедии «Поделись моим салатом». В 1958 г. актриса дебютировала на экране в фильме «Деваться некуда», но только 11 лет спустя, когда она получила оскароносную роль в фильме «Мисс Джин Броди в расцвете сил», она приобрела международную известность. Смит продолжала появляться на сцене в ряде пьес, получив премию «Тони» за роль в бродвейской комедии «Частная жизнь».

С 2001 по 2011г. она играла роль заместителя директора Хогвартса профессора Макгонагалл в серии фильмов «Гарри Поттер». За роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтэм, в сериале «Аббатство Даунтон» Смит получила три премии «Эмми».

В 2007 г. стало известно, что у актрисы диагностировали рак молочной железы, но она полностью выздоровела.

В 1990 г. Смит стала дамой-командором ордена Британской империи, а в 2014 г. – кавалером ордена Почетного легиона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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