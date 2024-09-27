Власти Москвы продлят МЦД в четыре региона России
Московские центральные диаметры (МЦД) продлят в четыре региона России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Теперь они продлятся еще уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую области», – сказал он.
О продлении МЦД в сентябре 2023 г. заявил президент России Владимир Путин. Тогда планировалось продлить диаметры до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, которые окружают Москву.
В середине августа 2023 г. Путин и Собянин открыли движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Церемония прошла по видеосвязи из Манежа в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».
В сентябре того же года Путин и Собянин приняли участие в открытии движения пассажирских поездов по четвертой линии московских центральных диаметров. МЦД-4 длиной 86 км проходит с запада на восток через Москву и связывает семь центральных железнодорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.