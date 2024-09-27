Власти Москвы продлят МЦД в четыре региона России

В сентябре того же года Путин и Собянин приняли участие в открытии движения пассажирских поездов по четвертой линии московских центральных диаметров. МЦД-4 длиной 86 км проходит с запада на восток через Москву и связывает семь центральных железно­дорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.