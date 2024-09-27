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Власти Москвы продлят МЦД в четыре региона России

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Московские центральные диаметры (МЦД) продлят в четыре региона России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Теперь они продлятся еще уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую области», – сказал он.

О продлении МЦД в сентябре 2023 г. заявил президент России Владимир Путин. Тогда планировалось продлить диаметры до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, которые окружают Москву.

В середине августа 2023 г. Путин и Собянин открыли движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Церемония прошла по видеосвязи из Манежа в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».

В сентябре того же года Путин и Собянин приняли участие в открытии движения пассажирских поездов по четвертой линии московских центральных диаметров. МЦД-4 длиной 86 км проходит с запада на восток через Москву и связывает семь центральных железно­дорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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