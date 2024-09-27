Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до пяти
По предварительной информации, пострадали при взрыве на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана пострадали девять человек, из них пятеро погибли, включая одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным МЧС, здание АЗС разрушено. Прилегающие к ней техстанция и столовая горят на 500 кв. м. Повреждены два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают четыре пожарных расчета, еще пять – следуют на место.
«Убедительно просим жителей республики без надобности не ехать в сторону ЧП», – попросили в администрации Махачкалы.
Глава Дагестана Сергей Меликов выехал на место взрыва на автозаправке в Карабудахкентском районе. Он пообещал поддержать всех пострадавших.