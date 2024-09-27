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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до пяти

Ведомости

По предварительной информации, пострадали при взрыве на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана пострадали девять человек, из них пятеро погибли, включая одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным МЧС, здание АЗС разрушено. Прилегающие к ней техстанция и столовая горят на 500 кв. м. Повреждены два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают четыре пожарных расчета, еще пять – следуют на место.

«Убедительно просим жителей республики без надобности не ехать в сторону ЧП», – попросили в администрации Махачкалы.

Глава Дагестана Сергей Меликов выехал на место взрыва на автозаправке в Карабудахкентском районе. Он пообещал поддержать всех пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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