Пенсионер из США признал вину в участии в конфликте на стороне ВСУ

По данным следствия, в феврале 2022 г. Хаббард заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм за денежное довольствие, размер которого составлял не менее $1000 в месяц. До 2 апреля 2022 г. принимал участие в конфликте. В тот день его задержал военнослужащий ВС РФ.