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Пенсионер из США признал вину в участии в конфликте на стороне ВСУ

Ведомости

Пенсионер из США Стефан Хаббард признался, что принимал участие в конфликте на Украине со стороны ВСУ за денежное вознаграждение, сообщает «РИА Новости».

«Да, я согласен с предъявленным обвинением», – сказал 72-летний Хаббард во время заседания суда.

Пенсионер обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы. Хаббард будет находиться под арестом до 26 марта 2025 г.

По данным следствия, в феврале 2022 г. Хаббард заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм за денежное довольствие, размер которого составлял не менее $1000 в месяц. До 2 апреля 2022 г. принимал участие в конфликте. В тот день его задержал военнослужащий ВС РФ.

После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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