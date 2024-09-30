Пенсионер из США признал вину в участии в конфликте на стороне ВСУ
Пенсионер из США Стефан Хаббард признался, что принимал участие в конфликте на Украине со стороны ВСУ за денежное вознаграждение, сообщает «РИА Новости».
«Да, я согласен с предъявленным обвинением», – сказал 72-летний Хаббард во время заседания суда.
Пенсионер обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы. Хаббард будет находиться под арестом до 26 марта 2025 г.
По данным следствия, в феврале 2022 г. Хаббард заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм за денежное довольствие, размер которого составлял не менее $1000 в месяц. До 2 апреля 2022 г. принимал участие в конфликте. В тот день его задержал военнослужащий ВС РФ.
После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.