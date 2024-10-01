Суд оставил под стражей бывшего главу департамента культуры Москвы Кибовского

Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г. Он возглавлял департамент культуры с 2015 по 2023 гг. По версии следствия, Кибовский совместно с иными лицами получал взятки за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости. Утверждается, что общая сумма полученных средств превысила 100 млн руб.