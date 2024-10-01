Суд оставил под стражей бывшего главу департамента культуры Москвы Кибовского
Московский городской суд оставил под стражей бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Кибовского Александра Владимировича без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – говорится в сообщении.
Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г. Он возглавлял департамент культуры с 2015 по 2023 гг. По версии следствия, Кибовский совместно с иными лицами получал взятки за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости. Утверждается, что общая сумма полученных средств превысила 100 млн руб.
Кибовского задержали 17 июля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество. В сентябре Замоскворецкий суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемого до 22 декабря.