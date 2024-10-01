Директором и первым заместителем худрука театра «Современник» стала Марина Евса

«Хотел бы представить вам своих заместителей. Ни один игрок не может выиграть матч сам. Эту большую работу надо делать сообща. Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора театра "Современник" – Марина Александровна Евса», – сказал Машков.