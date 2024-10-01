Директором и первым заместителем худрука театра «Современник» стала Марина Евса
Художественный руководитель театра «Современник» Владимир Машков представил труппе директора, первого заместителя худрука Марину Евса. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Хотел бы представить вам своих заместителей. Ни один игрок не может выиграть матч сам. Эту большую работу надо делать сообща. Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора театра "Современник" – Марина Александровна Евса», – сказал Машков.
С 2022 г. Евса также является заместителем художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, сообщается на сайте театра. С 2019 по 2022 гг. занимала пост министра культуры и национальной политики Кузбасса. До этого на протяжении 10 лет работала директором Новокузнецкого драматического театра. Имеет многочисленные награды муниципального и регионального уровней.