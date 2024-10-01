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Директором и первым заместителем худрука театра «Современник» стала Марина Евса

Ведомости

Художественный руководитель театра «Современник» Владимир Машков представил труппе директора, первого заместителя худрука Марину Евса. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Хотел бы представить вам своих заместителей. Ни один игрок не может выиграть матч сам. Эту большую работу надо делать сообща. Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора театра "Современник" – Марина Александровна Евса», – сказал Машков.

С 2022 г. Евса также является заместителем художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, сообщается на сайте театра. С 2019 по 2022 гг. занимала пост министра культуры и национальной политики Кузбасса. До этого на протяжении 10 лет работала директором Новокузнецкого драматического театра. Имеет многочисленные награды муниципального и регионального уровней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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