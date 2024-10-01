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Суд признал банкротом экс-руководителя Новокузнецкого муниципального банка

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал бывшего председателя совета директоров АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО Сергея Павлова банкротом, сообщили «Ведомостям» в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Павлов признан банкротом по заявлению корпорации. Суд ввел процедуру реализации его имущества, а сумму требований банка к нему в размере 3,6 млрд руб. признал обоснованной.

В мае 2021 г. Центральный райсуд Новокузнецка признал экс-руководителя банка виновным в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет.

В 2014 г. Банк России отозвал у Новокузнецкого муниципального банка лицензию на осуществление операций. Регулятор объяснил это решение неспособностью банка «удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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