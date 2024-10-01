Суд признал банкротом экс-руководителя Новокузнецкого муниципального банка
Арбитражный суд Москвы признал бывшего председателя совета директоров АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО Сергея Павлова банкротом, сообщили «Ведомостям» в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Павлов признан банкротом по заявлению корпорации. Суд ввел процедуру реализации его имущества, а сумму требований банка к нему в размере 3,6 млрд руб. признал обоснованной.
В мае 2021 г. Центральный райсуд Новокузнецка признал экс-руководителя банка виновным в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет.
В 2014 г. Банк России отозвал у Новокузнецкого муниципального банка лицензию на осуществление операций. Регулятор объяснил это решение неспособностью банка «удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».