Двух адвокатов в Москве задержали по делу о взятке в более 30 млн рублей
В Москве задержаны два адвоката, которые подозреваются в получении взятки в размере более 30 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны два адвоката Ушкалов и Шевцов», – сказал собеседник агентства.
С задержанными проводятся следственные действия, им грозит до 15 лет заключения в колонии. Других подробностей в правоохранительных органах не привели.
В конце сентября Дорогомиловский суд Москвы арестовал двух офицеров Федеральной таможенной службы, которые подозреваются в передаче служебной информации третьим лицам за взятку. Сотрудники ФТС передавали данные о декларированных товарах, перемещенных через границу.