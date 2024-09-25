Суд арестовал двух офицеров ФТС за передачу служебной информации третьим лицам
Дорогомиловский суд Москвы арестовал двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС), которые подозреваются в передаче служебной информации третьим лицам за взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Сотрудники ФТС передавали данные о декларированных товарах, перемещаемых через границу. Один из них, Р. В. Тархов, явился с повинной и дал показания. Он признался в том, что принимал участие в передаче денег сотруднику таможенной службы Шейникову за получение необходимой информации.
Расследованием занимается Следственный комитет, обвинения предъявлены двоим фигурантам по двум уголовным делам: о взятке в особо крупном размере и о неправомерном доступе к компьютерной информации, которая содержится в критической информационной инфраструктуре РФ. В делах могут появиться новые фигуранты. Сотрудники правоохранительных органов допросили коллег обвиняемых.
В начале сентября также стало известно, что сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов признали вину по делу о получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова. По данным следствия, бывший глава передал сотрудникам ФТС взятку в период с 1 февраля 2023 г. по 5 марта 2024 г. Таким образом Степанов хотел получить статистические материалы из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющие налоговую тайну.