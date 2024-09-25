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Суд арестовал двух офицеров ФТС за передачу служебной информации третьим лицам

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы арестовал двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС), которые подозреваются в передаче служебной информации третьим лицам за взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Сотрудники ФТС передавали данные о декларированных товарах, перемещаемых через границу. Один из них, Р. В. Тархов, явился с повинной и дал показания. Он признался в том, что принимал участие в передаче денег сотруднику таможенной службы Шейникову за получение необходимой информации.

Расследованием занимается Следственный комитет, обвинения предъявлены двоим фигурантам по двум уголовным делам: о взятке в особо крупном размере и о неправомерном доступе к компьютерной информации, которая содержится в критической информационной инфраструктуре РФ. В делах могут появиться новые фигуранты. Сотрудники правоохранительных органов допросили коллег обвиняемых.

В начале сентября также стало известно, что сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов признали вину по делу о получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова. По данным следствия, бывший глава передал сотрудникам ФТС взятку в период с 1 февраля 2023 г. по 5 марта 2024 г. Таким образом Степанов хотел получить статистические материалы из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющие налоговую тайну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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