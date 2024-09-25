Суд арестовал двух офицеров ФТС за передачу служебной информации третьим лицам

В начале сентября также стало известно, что сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов признали вину по делу о получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова. По данным следствия, бывший глава передал сотрудникам ФТС взятку в период с 1 февраля 2023 г. по 5 марта 2024 г. Таким образом Степанов хотел получить статистические материалы из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющие налоговую тайну.