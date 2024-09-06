Сотрудники ФТС признались в получении взятки от экс-главы управления «Лукойла»
Фигурантам вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК). В апреле суд отправил их под домашний арест.
При этом Степанова заключили под стражу. Его обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 183 УК. ТАСС пишет, что Степанов также признал вину.
Уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2024 г. По данным следствия, экс-глава управления «Лукойла» передал сотрудникам ФТС взятку в период с 1 февраля 2023 г. по 5 марта 2024 г. Таким образом Степанов хотел получить статистические материалы из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих налоговую тайну. В ходе предварительного расследования было допрошено несколько сотрудников «Лукойла». Сумма взятки не уточняется.