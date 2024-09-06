Сотрудники ФТС признались в получении взятки от экс-главы управления «Лукойла»

Уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2024 г. По данным следствия, экс-глава управления «Лукойла» передал сотрудникам ФТС взятку в период с 1 февраля 2023 г. по 5 марта 2024 г. Таким образом Степанов хотел получить статистические материалы из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих налоговую тайну. В ходе предварительного расследования было допрошено несколько сотрудников «Лукойла». Сумма взятки не уточняется.