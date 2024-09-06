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Сотрудники ФТС признались в получении взятки от экс-главы управления «Лукойла»

Ведомости

Руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов признали вину по делу о получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник и материалы суда.

Фигурантам вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК). В апреле суд отправил их под домашний арест.

При этом Степанова заключили под стражу. Его обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 183 УК. ТАСС пишет, что Степанов также признал вину.

Уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2024 г. По данным следствия, экс-глава управления «Лукойла» передал сотрудникам ФТС взятку в период с 1 февраля 2023 г. по 5 марта 2024 г. Таким образом Степанов хотел получить статистические материалы из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих налоговую тайну. В ходе предварительного расследования было допрошено несколько сотрудников «Лукойла». Сумма взятки не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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